Kethi Uibomägi naudib uut armastust ja ilmutab oma salapärast kallimat

Kethi Uibomägi (30) teatas talvel, et tema suhe Võru abilinnapea Toomas Sarapuuga on lõppenud. Augustis andis lauljatar mõista, et on leidnud uue armastuse. Nüüd puhkabki Uibomägi Tais koos oma uue salapärase kallimaga.