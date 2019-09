Murelik eestlanna palub abi reedel Soomes kaduma läinud isa leidmisel

«Palun igasugust abi,» alustab Natalja postitust. «Mu isa läks 20.09.19 Soomes Isnäse kandis üksi kalale. Kui ta õhtuks polnud tagasi tulnud, hakkasid tema töökaaslased teda otsima,» kirjeldab murelik tütar isa kadumist Soomes.

Ööpäev tagasi kirjutatud Facebooki postituses selgub, et isa auto leiti üles tavapärases kohas ja kohalikud leidsid Perna kandist ka tühja paadi, milles oli üksik kala. «Samal päeval hakkasid päästjad teda otsima,» lisab Natalja.

Natalja on Facebooki vahendusel jaganud ka otsinguga seotud üksikasju. «Porvoo merepääste ei tea midagi, suunati kõne Helsingi merepäästele, kes samuti ei tea midagi. Anti mu info Soome politseile, kes võttis minuga hiljem ühendust. Teatati, et eile otsiti teda, kuid ei leitud ja nüüd nad ootavad, et ta tuleb ise koju ning aktiivseid otsinguid üldse ei toimugi enam,» kirjeldab Natalja murelikult ja lisab, et isa elab kadumiskohast 100 kilomeetri kaugusel.

Tütar lisab, et kadumiskoha läheduses pidavat olema kaldad ja saared, ning toob välja, et isa võis vabalt sinna ujuda, sest tema ujumisoskused on väga head. «Aga kuidas ta peaks politsei arvates läbimärjana ja alajahtununa läbi metsa ise teede peale jõudma?» küsib Natalja murelikult.

«Mulle helistati Helsingi merepäästekeskusest, kes tegeles isa otsingutega. Öeldi, et auto oli Isnäses, paat leiti mitu kilomeetrit eemal kirde suunas mingi jõe suudmes, kuhu vool paadi viis,» täpsustas Natalja otsingute käigus tehtud järeldusi ja lisas, et: «Helsingi merepääste otsis tuukrite, paatide ja helikopteriga kogu selle ala läbi, kuid ei leitud midagi. Öeldi, et nüüd tegeleb asjaga Soome politsei aga, kui ma nendega suhtlesin, siis politsei ütles, et nad ka ei otsi.»

Natalja kirjeldab, et hetkel loodab ta ainult kohalike peale ning on jätnud oma kontakte sadamates kaluritele.

Järgmisel korral täiendab Natalja postitust inglise keeles ja teatab kurvastusega, et eile, 21. septembril, otsiti kadumiskohta taas helikopteriga, kuid isa ei leitud. «Me lähme jälle Porvoo politseisse, et paluda rühma, kes otsiks maismaalt. Siis võtame isa auto ning hakkame ise otsima,» teatab Natalja, kelle sõnul otsivad kaduma läinud mehe sõbrad samuti kadumiskohta ning läheduses asuvaid saari.

«Olen helistatud välisministeeriumi, andnud telefoni teel kadumise kohta avalduse Eesti politseisse, räägitud Soome politseiga, kes ei kavatse isa otsida, ja kirjutatud Soome vabatahtlikele päästjatele, kes ei vasta,» lisab Natalja postituse lõpus.

Abipalvega postituse kommentaarides jagab Natalja ka isa tunnusmärke. «Aleksand Velikanov. Umbes 180 cm pikk, peenike. Kannab prille. Lonkab, sest liigesed haiged.»