Netflixi tõsieluseriaali «Stiilne viisik» staar avalikustas, et on HIV-positiivne

Netflixi tõsieluseriaali «Stiilne viisik» staar Jonathan Van Ness (32) avaldas oma elulooraamatus, et ta on võidelnud narkosõltuvusega ning teda on seksuaalselt ahistatud. Lisaks sellele tunnistas mees, et on viimased seitse aastat olnud HIV-positiivne, vahendab Daily Mail.