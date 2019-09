Galerii: popstaar Christina Aguilera näeb viimasel ajal hoopis teistsugune välja

Oma pikka karjääri muusikamaailmas kommenteeris Aguilera hiljuti järgmiselt: «Sellega kaasneb teatud vabadus, kui oled nii kaua selles püsinud.» Popstaar lisas, et vaatamata sellele, et tal ei ole alati kindel siht silme ees olnud, on ta endale siiski truuks jäänud.

Naine on korra lahutatud, kuid on alates 2010. aastast on popstaar koos muusik Matthew Rutleriga. Aguileral on ka kaks last.