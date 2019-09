Brad Pitt paljastas, kuidas ta kallimat Harvey Weinsteini eest kaitses

Pitti ja Weinsteini vahel toimunud intsident võttis aset peale seda, kui Paltrow oli talle pihtinud kuidas Weinstein oli proovinud talle ühel tööalasel kohtumisel sündsusetult läheneda, kirjutab Mirror.

Weinstein oli Hollywoodi üks võimsamaid inimesi, kuni 2017. aastani, mil mitmed naised esitasid mehele süüdistusi seksuaalsete kallaletungide toime panemises.

Weinstein on ühemõtteliselt eitanud mis tahes rikkumisi, kuid Paltrow on ka varasemalt avalikkusega jaganud kuidas produtsent talle kätt püksi proovis ajada.

Brad Pitt kirjeldas saates, kuidas suhtus Weinsteini pärast seda, kui tema toona 22-aastane tüdruksõber Paltrow talle juhtunust rääkis.

Pitt ütles: «Sel hetkel olin just nagu see sama poiss Oklahoma mänguväljakul, meil olid oma viisid kuidas selliseid asju lahendada. Tahtsin lihtsalt veenduda, et midagi taolist enam ei juhtuks, sest Paltrow pidi mängima veel kahes Weinsteini poolt valmivas filmis.»

Pitti sõnul on pärast Weinsteini paljastusi toimunud Hollywoodis suured ja olulised muutused.

Ta paljastas: «Ma arvan, et konkreetselt Hollywoodis on meeste ja naiste töökohtade dünaamika ümber kohandumas. Ja ma usun, et see on oluline lugu mida avalikkusega jagada.»

Ahistamises süüdistatav filmprodutsent Weinstein lahkumas New Yorgi kohtust. FOTO: REUTERS/Scanpix

Pitt kohtus Paltrowiga 1994. aastal ja neist sai paar ning hiljem ka kihluti. Kahjuks paar altari ette ei jõudnud, sest 1997. aastal mindi lahku.

Ka Paltrow meenutas Pitti reaktsiooni Weinsteini lähenemiskatsetele Howard Stern Shows, kus ta ütles: «Meil oli üks juhtum hotellitoas, kus Weinstein käitus minuga ebasündsalt ning püüdis mulle ligi ajada, ma seisin enda eest ja ei lasknud sellel juhtuda ja ma rääkisin sellest tollasele kallimale Brad Pittile.»

Paltrow jätkas:«Rääkisin juhtunust kohe Pittile. See, mis seal hotellitoas toimus raputas mind tõsiselt ja ma olin just andnud nõusoleku teha veel kaks filmi koos Weinsteiniga. Ma kartsin. Me olime Bradiga filmi «Hamlet» esilinastusel Broadwayl ja Harvey oli seal ning Brad käitus Harveyga viisil, mis oli energeetiliselt samaväärne vastu seina viskamisega.»

«See oli nii fantastiline, Brad kasutas oma kuulsust ja võimu, et kaitsta mind ajal, mil mul endal polnud veel kuulsust ega võimu. Ta on parim. Ma armastan teda selle eest»