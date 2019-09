Ukrainas sünnitas 12-aastane tüdruk poja, keda tahetakse kasvatada prügimäel

Haigla juhi asetäitja Galina Kovaleva sõnul on tütarlaps vastsündinu pärast mures ja käib teda pidevalt kontrollimas. «Ta tahab teda toita, kuid beebil on sünnidefekt, ning teda ei saa rinnaga toita,» täpsustas Kovaleva.

Haigla peaarsti sõnul on olukorrast teavitatud politseid ning sotsiaaltöötajad jälgivad tüdruku elutingimusi. «Tüdruk elab prügimäel. Me ei saa teda ning beebit vabastada, et nad saaksid sinna naasta,» lisas peaarst murelikult.​

Väidetavalt on aga tüdruku vanemad korduvalt proovinud ema ja beebit haiglast ilma loata ära viia. Arvatakse, et sugulased ei mõista, miks vastsündinu ei võiks elada prügimäel, mida nad koduks peavad. Tüdruku 27-aastane ema nõuab, et mõlemad haiglast välja lastakse. «Ma tahan, et nad koos minuga koju tulevad.»