Pildid ja video: abieluettepanek, millest sai hetkega ameeriklanna õudusunenägu

«Ei ole piisavalt adekvaatseid sõnu, et austada kaunist Steven Weberi hinge. Sa olid ere valgus kõigi jaoks keda kohtasid,» kirjeldas Antonie emotsonaalselt oma kallimat, kes oli naise sõnul lahke, kaastundlik ning külvas teda armastusega.

Naine avaldas koos postitusega video ja pildid, kus on näha, et Weber palus Antoniet naiseks sukeldudes vee all oleva vaateakna ette, kus ameeriklanna teda filmis. Abieluettepaneku oli mees kirjutanud paberile ning pannud kile sisse.