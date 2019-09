Endine Playboy modell paljastab, kuidas lasi end Epsteini pedofiiliavõrgustikku meelitada

Briti modell Anouska de Georgiou kohtus Epsteiniga 1990. aastatel Londonis ühiste tuttavate kaudu, vahendab Daily Star. Seejärel hakkas miljardär teda üle maailma lennutama, sealhulgas ka kurikuulsale Kariibide «pedofiilisaarele».

42-aastane modell võttis sõna reedel NBC saates, kus rääkis koos teiste ohvritega kohutavast kohtlemisest, mis neile osaks sai. «Kui Jeffrey mind nägi, hakkas ta füüsiliselt värisema, kuna tahtis minust osa saada, ja see oli väga häiriv,» rääkis de Georgiou.

Naiselt küsiti ka, kuidas Epstein ta oma häirivasse maailma meelitas. «Kui mind vägistati, oli juba liiga hilja,» selgitas modell, et olukord läks ajapikku aina hullemaks. «See ei läinud ühe päevaga nullist sajani.»

Epstein kasutas ära naise ebakindlusi ja tegi modelli endast sõltuvaks. Miljardäri lähikondlased pigistasid mehe võigaste tegude ees silma kinni ja käitusid, nagu see oleks täiesti normaalne.

«Kui sa oled noor inimene, kes jalutab häärberisse või kellegi saarele ning kõik inimesed su ümber käituvad, nagu kõik oleks täiesti okei, ja sa ise oled ainus, kelle arust on asi veider, on raske midagi öelda,» selgitas de Georgiou.

Ta lisas: «Ma olin üles kasvades sellise elustiiliga kokku puutunud, nii et arvasin, et elan selle üle. Ja ma arvasin, et saan hakkama.» De Georgiou on miljonärist finantsisti Anthony ja seltskonnadaami Barbara tütar.

De Georgiou tundis, et on võimetu aitama kõiki teisi tüdrukuid, keda ära kasutati ning Epsteini New Yorgi häärberisse või pedofiilisaarele saadeti. «Ma tahtsin midagi öelda. Ma olin ookeanis ja ta (üks tüdruk) oli aerulaual... ja ma tahtsin talle öelda, et ta peab ära minema. Aga ma ei öelnud,» meenutas modell.

Endine Playboy modell töötab nüüd Kintsugi sihtasutuses, mis pakub varjupaika trauma või sõltuvusega kimpus olevatele naistele. De Georgiou on varem öelnud, et juhtunu on mõjutanud ta oskust luua tervislikke suhteid nii töö- kui eraelus.

Küll aga on naist aidanud teiste ohvritega rääkimine. «Mu tervenemine tuli tänu sellele, et sain nende naiste ja tüdrukutega üht rada käia ja olla nende kannatuste tunnistajaks,» ütles de Georgiou.

De Georgiou pälvis esimese kuulsuse modellina, osaledes ka pesufirmade reklaamkampaaniates. Teda tuntakse ka Hollywoodi filmist «Alfie», kus ta koos Jude Law'ga näitles.

Teised Epsteini ohvrid Marijke Chartouni, Rachel Benavidez, Jennifer Araoz ja Chauntae Davies võtsid samuti saates sõna.