Galerii: kuulsa «ufobaasi» ründamine kukkus läbi, aga kohale ilmus hulk värvikaid tegelasi

Ameerika Ühendriikides Nevada kõrbes on väljas mitu silti, mis keelavad sinna sisenemise, kuna tegemist on USA õhuväele kuuluva kurikuulsa keelatud alaga Area 51.

Üleskutse kandis pealkirja «Storm Area 51, They Can't Stop All of Us» (Tormijooks alale 51, nad ei suuda meid kõiki peatada) ja pidi aset leidma 20. septembri koidikul. Sündmuse algatajad lootsid salabaasist leida maaväliseid olendeid, keda vangis hoitakse ja kelle peal katseid tehakse.