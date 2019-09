Härmat postitas Instagrami pildi, mille puhul ei saa mitte mööda vaadata sellest, et 43-aastane naisterahvas on suurepärases vormis.

Muide, see pole mitte esimene kord, mil meigikunstnik oma sotsmeedia fänne pesupildiga rõõmustanud on. Vaata eelmist pilti SIIT!

Paistab aga, et Härmat tõestab uue seksika pildiga, et 40+ on tõepoolest uus 20.