Video: arheoloogid leidsid iidse megaliidi juurest 3200-aastase mõõga

Mallorca saarelt, mis on tänapäeval tuntud suvituskoht, ei ole varem just palju pronksiaegseid esemeid leitud.

Arheoloogide sõnul oli see mõõk megaliidi ette maetud. Arheoloogide meeskonna liikmetest kaks tõstsid megaliidi juures kivi eest, et seal kaevama hakata ja kivi alt paistis osa mõõgast. Ülejäänud osa sellest relvast oli pinnases.

Nad puhastasid mõõga ümbruse, et see kätte saada.

«See oli ootamatu ja rõõmustav üllatus. Me ei oodanud eriti midagi, sest seal on varem mitmel korral väljakaevamisi olnud,» teatas Hispaania arheoloogiaameti juhtivarheoloog Jaume Deya.

Arheoloog lisas, et hoolimata üle 3000 aasta maapinnas olemisest, on see mõõk üsna hästi säilinud, vaid ots on ära murdunud. Arvatavalt valmistati see mõõk umbes 1200. aasta paiku eKr ehk pronksiajal.