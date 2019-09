Katrin Lust vastuseks skandaalile: ma ei olnud kaltsakas!

Katrin lisab, et ta tõepoolest ei solvunud, sest sai kodumaale naastes aru, et on siinses keskkonnas teistsugune. «Tegelikult, mul olid tol hetkel täiesti värvimata üliägedad juuksed. Kui me vaatame Kersti Kaljulaidu, siis ka tal on värvimata naturaalsed juuksed, mis hoiavadki soengus teistmoodi kui värvitud juuksed.»

Lustile meeldis Londonis see, et kõigil on vabadus olla, kes nad tahavad ning hommikul üles ärgates võib poodi piima järele minna meigivabalt, sassis juustega ja dressides ja seda ilma riivavate pilkude ohvriks langemata. Meigi kohapealt on Lustile jäänud mulje, et eesti naised kardavad meikimata väljas käia. «Hommikul poodi minnes ei näe Londonis täiuslikult meigitud, punaste huultega naisi ja see on äge, et inglise naised ei karda eksida, nad ei tunne, et peavad vaeva nägema, et teistele meeldida.» Lustile on hoopis eestlaste komme juba hommikul poodi minnes välja näha nagu oleksid peole tulnud, ehmatav. «Kusjuures eesti naised on ilusad, ma ei saa aru, miks me peame nii palju oma välimuse pärast muretsema,» mõtiskleb Lust.