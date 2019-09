Video: prantsuse teadlased tegid uuringu tõestamaks, et Jeanne Calment’ on kõige kauem elanud inimene

Venelaste andmetel suri Calment’ juba 1934. aastal, mitte 1997. aastal, nagu prantslastele teada on. Prantsuse teadlased tegid hiljuti oma uuringu ja nende sõnul saavad nad tõendada, et Calment’ suri 122-aastasena, olles maailmas kõige kauem elanud inimene, teatab afp.com.

Kuna Calment’ vanus on kahtluse all, siis võib Knauss olla kõige kauem elanud inimene, kuna tema andmed on dokumentaalselt tõestatud.