Zuzu Izmailova kärutab last eriti vinges retrovankris

Elu24 küsis Izmailovalt , kas vanker on perereliikvia?

«Vankri saime kaasa vana maamaja ostuga 2014. aasta kevadel. Seni kasutasid seda suuremad lapsed mängimiseks ja vahel ka kass Kusti» vastas Izmailova



Ta lisas, et peres on veel üks vanker ja seegi on taaskasutusest.