Video: Marsi põhjapooluse fotol on näha valget «sulašokolaadi»

Fotol on tegelikult jääga kaetud liivadüünid, mis tekivad Marsil umbes sama moodi nagu Maal, tuule mõjul, teatab newsweek.com.

Maanduri fotol on näha koorevalget pinda, millel on mustad laigud. Astronoomide sõnul oleks nagu valgele šokolaadile riputatud tumeda šokolaadi tükke.

Teadlased selgitasid, et talvel on Marsi poolused kaetud külmunud süsinikdioksiidiga, mis muutub kevade saabudes jääst gaasiks, kui päike seda sulatama hakkab.

Kahe kosmoseagentuuri teadlased uurivad Marsi düüne, et saada paremini aru, kuidas sellel planeedil setted liiguvad.

Marsil on liivadüüne, mis on poolkuu või U-kujulised. Selliseid düüne leidub ka Maal. Need tekivad, kui tugevad tuuled puhuvad vaid ühest suunast. Nende tekkimiseks peab pinnas olema sile ja küllaldaselt liiva.