Lõuna-Korea politsei leidis 30 aasta taguste sarimõrvade kahtlusaluse, kuid talle ei saa süüdistust esitada

Kahtlusalune on 56-aastane Lee Chun-jaen, kes kannab eluaegset vangistust oma naissoost sugulase vägistamise ja tapmise eest, mis toimus 1994, teatab theguardian.com.

Krimiuurijad jõudsid Lee jälile tänapäevaste DNA-testide abil. Mehelt võetud DNAd võrreldi ühe ta ohvri aluspesult saadud DNAga ja need olid ühesugused.

Uuringud näitasid, et Lee võis tappa vähemalt kümme naist.

Channel News Asia teatel Lee eitab, et ta olek seotud mõrvadega, mis pandi toime Hwaseongis.

Uurijad tegid kahtlusaluse kindlaks, kuid talle ei saa nende mõrvade eest süüdistust esitada. Põhjus on selles, et Lõuna-Korea seaduste järgi vananesid 1980.–1990. aastatel toime pandud kuriteod 2006.

DNA-testid kinnitasid, et Lee on seotud kolme naise mõrvaga, teiste naistega seostamiseks on vaja veel uuringuid ja teste teha.