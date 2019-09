New Yorgis elav Eha Urbsalu (47), kes valiti 1988. aastal Miss Estoniaks on näitlemise kõrval õppinud majandust, turundust ja informaatikat. Toimekas naine on kosmeetikafirma omanik ja tegutseb ka Hollywoodi staaride dublandina. Hetkel naudib Urbsalu sügisromantikat Tallinnas!