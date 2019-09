Video: Londonis avatakse maailma esimene vagiinamuuseum

Vagiinamuuseumi juhi Florence Schecteri sõnul sai ta selle muuseumi loomise idee paar aastat tagasi, kui kuulis Islandil asuvast peenisemuuseumist, teatab bbc.com.

«Meie muuseumi eesmärgiks on vähendada häbi, mida tuntakse oma keha ja suguelundite suhtes,» selgitas inglanna.

Vagiinamuuseum avatakse 16. oktoobril Camden Townis ja selle eestvedajate teatel on see pigem kultuurikeskus kui muuseum, sest seal toimuvad ka loengud, töötoad ja etendused, mille põhiteemaks on vagiina.

Schecter lisas, et neil on ka programme, mis on mõeldud kooliealistele lastele ja nende vanematele.

«Ühiskonnas on juurdunud arvamus, et inimkeha on kole ja paljud häbenevadki oma keha juba lapsena. Meie eesmärgiks on panna inimesi oma kehas end hästi tundma, eelkõige tüdrukuid ja naisi, sest nad ei pea end ega ka oma suguelundeid häbenema,» selgitas muuseumijuht.

Naisekeha. Pilt on illustreeriv FOTO: Jochen Schoenfeld / PantherMedia /Scanpix

Muuseumil on samuti e-pood, millest saab osta vagiinateemalist kaupa.

See muuseum teeb koostööd ka Briti günekoloogide liiduga.

«Usume, et see muuseum aitab kaasa naiste keha paremini mõistmisele ja sellest avalikumalt rääkimisele. Aitame sellele omaltpoolt kaasa,» sõnas günekoloogide liidu juht Alison Wright.