Pildid ja video: Põhja-Prantsusmaal külvas hirmu katustel jooksnud must puuma

Kätte saadud puuma on kuuekune, ta kaalub 20 kilogrammi ja on oma suuruselt umbes labradori retriiveri suurune.

Politsei esindaja rõhutas, et vaid loomaaedadel on õigus pidada puumasid, mitte aga eraisikutel.

Kohalik meedia kirjutas, et see puuma meenutab oma näo- ja kõrvade kujult Pariisi Jumalaema kiriku fassaadil olevaid veesüliteid, mis kujutavad saatanat.

Prantsuse politsei teatel on viimastel aastatel üha rohkem probleeme inimestega, kes peavad koduloomadena kiskjaid ja madusid. Need loomad on välja pääsenud, nad on tekitanud ohuolukordi ja neid on tulnud püüda.