Kristel Aaslaid avaldas lihtsa viisi, kuidas ta keskkonda säästab

Puhta maailma saadik on probleemile ka nutika lahenduse leidnud. «Mina olen näiteks üle läinud mooncup-i ehk menstruatsioonianuma peale, mis on korduvkasutatav, ülimugav ja vähem toksilisem nii mulle endale kui ka maailmale. See on üks sellistest asjadest, millest peaksime tegelikult palju rohkem avalikult rääkima,» lisab Aaslaid.

Aaslaid tõdeb, et inimesed on oma mugavuses ja laiskuses kinni, kuid samas ta ei eelda ka täiust. «Ma ei oota ei endalt ega teistelt seda, et nüüd on päevapealt täiesti 0- raiskamine (0-waste) ja oma ressursside peal elamine. Harjumusi tuleks vähehaaval muutma hakata ja inimesi enda ümber harida, siis need ökoloogilised sammud jäävad siin maailmas väiksemaks,» arvab Aaslaid.