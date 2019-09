Video: peavaluga arstide poole pöördunud ilublogija sai teada, et tal on elada jäänud vaid mõned nädalad

Ilublogijal on Youtube's 16 000 jälgijat. Hiljuti jagas ta oma jälgijatega videot, kus avaldas, et pöördus mõni aeg tagasi arstide poole, sest kannatas tugevate peavalude käes.

Cambridge'is, Addenbrooke'i haiglas diagnoositi naisterahval aga ajukasvaja.

«Mul on nii kahju, et see on nii hirmus asi, mida pean täna teiega jagama, kuid ma ei saa seda enam varjata,» sõnas naine. «Kui keegi näeb mind väljas, pole ma enam see glamuurne mina.»

«Ja ma ei saagi enam kunagi oma glamuurseks minaks. Enam pole meigiasjad minu jaoks olulised, oluline on ennast vaid mugavalt tunda ja perega koos aega veeta.»

Samantha on Youtube'i keskkonnas tegutsenud alates 2014. aastast. «Mõned teist juba teavad seda, aga ma soovin Youtube'iga täna lõpparve teha. Andestust, aga see, mida ma teiega kohe jagan, pole hea.»

«Esmalt annan teile teada, et olen viimastel nädalatel kannatanud teatud haiguste all,» selgitab ta oma videos.

«Ei midagi hullu, see algas kõrvapõletikust ja lõpuks läks aina hullemaks ja hullemaks. Seejärel, umbes nädal aega tagasi diagnoositi mul raskeloomuline ajukasvaja.»

«Paremaks see ei lähe. Nad saavad mind küll aidata, mida nad ka teevad. Haigla on olnud tõepoolest hämmastav.»

Samantha avaldas videos ka, et on loodunud Go Fund Me lehekülje, mille abil loodab reisiraha koguda, et oma perega veel viimast korda reisile minna. «Te teate, et ma armastan randasid, ma armastan liiva. Ma armastan vabadust, kõike seda.»

Ta sõnas videos ka, et loodab reisi jaoks koguda 10 000 naela (umbes 11 269 eurot). Ka avaldas Samantha videos, et vihkab oma jälgijatelt raha küsimist ning vabandas südantlõhestava uudise pärast.

Samantha abikaasa David avaldas omalt poolt, et loodab kogutud summaga rahastada abikaasa matuseid ning pere ühist reisi Agatha Christie'i rannamajja Devonis.