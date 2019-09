Vene kõmumeedia üritab iga hinnaga saad infot näitlejanna Anastasia Zavrotnjuki kohta, kes võib ajukasvaja tõttu surra

Sel nädalal ilmus vene meediasse video, millel on näha näitlejanna abikaasat, iluuisutaja Pjotr Tšernõševi haiglast lahkumas. Mehe näoilme järgi üritati aru saada, millises seisundis näitlejanna on.

Mõni aeg tagasi käis haiglas Zavrotnjuki tütar Anna, kes viis emale õhupalli, millel oli tekst, et ta saaks terveks. Haiglas nähti samuti staari ema Valentina Borisovnat.

Anastasia Zavorotnjuk sai glioblastoomi, mis on agressiivseim ja levinuim primaarne ajukasvaja, diagnoosi kuus kuud tagasi. Ajukasvaja oli juba siis arenenud väga kaugele.

Moskva erakliiniku, kus Zavrotnjuk ravil on, arstid arvasid selle nädala alguses, et ta sureb lähiajal.

Kuid nüüd tuli uus info, et staari seisund stabiliseerus ja näha on paranemismärke.

Zavrotnjuk on olnud kolm korda abielus, ta esimene abielu sakslasest ärimehega kestis vaid aasta. Ta teine abikaasa oli ärimees Dmitri Striukov, kellega koos ta asutas kinnisvarabüroo. Neil on kaks last, Anna ja Mihhail.