Video: FBI saladokumentide kohaselt võis kuulus lennukikaaperdaja DB Cooper olla CIA agent Robert Rackstraw

USA meedia poolt DB Cooperiks nimetatud mees kaaperdas 24. novembril 1971 lennuki Boeing 727, mis lendas Oregonist Portlandist Washingtoni Seattle’isse, kirjutab express.co.uk.

Ta ostis lennukipileti Dan Cooperi nimele ja tahtis lennuki oma valdusse võtmise järel võimudelt saada 200 000 dollarit, mis tänapäeva vääringus on 1 240 000 dollarit (1 116 000 eurot) ning langevarje. Tal õnnestus lennukist koos rahaga välja hüpata ja ta saatus oli aastakümneid teadmata.

Pikka aega on spekuleeritud, et kes see hulljulge mees oli ning välja on pakutud erinevaid nimesid, kuid selgust ei ole saadud.

Hiljuti avalikuks saanud FBI dokumentide kohaselt võis see elegantset ülikonda ja diplomaadikohvrit kandnud mees olla CIA kunagine agent Robert Rackstraw, kes suri selle aasta juulis 75-aastasena.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) logo Virgias Langleys asuva peahoone fuajees FOTO: SAUL LOEB / AFP/Scanpix

DB Cooper oli 45 aastat FBI kõige tagaotsitumate nimekirjas, kuid 2016 eemaldati sealt, kuna selle juhtumi uurimine lõpetati.

FBI saladokumentidele juurde pääsenud krimikirjanik ja kummaliste juhtumite uurija, 62-aastane Tom Colbert on veendunud, et 1971. aasta juhtumi taga oli Rackstraw.

«Arvan, et USA üks kummalisemaid juhtumeid sai lahendatud. FBI dokumentide kohaselt olid Rackshawl olemas oskused, et midagi sellist korda saata. Igatahes sai see mees raha ja teda ei tabatud mitte kunagi,» selgitas Colbert.

Uurija lisas, et kuulusas juhtumis näitas Boeing 727 pardal olnud DB Cooper stjuardess Flo Schaffnerile ta diplomaadikohvris olnud dünamiidipulki ja detonaatorit. Mees nõudis, et talle antakse 200 000 dollarit ja neli langevarju, muidu laseb ta lennuki õhku.

Pärast lennuki maandumist Seattle’is andis FBI Cooperile langevarjud ja raha ning Cooper vabastas ta pantvangis olnud 36 reisijat.

Dollarid. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Siis nõudis Cooper, et lennukimeeskond lendaks Mehhiko pealinna Mexicosse. Piloodid võtsidki suuna Seattle’ist Mexicosse, kuid Oregoni kohal lennates näitas nende juhtimispaneelil olev tuli, et kuskil on midagi lahti. Hiljem selgus, et Cooper hüppas siis lennukist välja.

FBI ja politsei käivitasid mehe otsingu, kuid teda ei leitud. Aastaid hiljem leiti Oregonis asuva jõe kaldalt dollareid, mille seerianumber klappis nende rahatähtede omaga, mille võimud andsid Cooperile. Neid kannatada saanud rahatähti oli 5800 dollari väärtuses.

Uurija Colberti sõnul on ta 150 protsenti kindel, et Robert Rackstraw oli DB Cooper.

«Võimalik, et CIA ja FBI ei tahtnud oma läbikukkumist tunnistada ja selle tõttu varjasid, kes DB Cooper oli. Igatahes elas see mees jõukat elu, investeerides osa raha kinnisvarasse, kuid saades samas USA nüüdisfolkloori osaks. DB Cooperi juhtumi järgselt asuti lennundusreegleid karmistama,» lisas Colbert.

Cooper kaaperdas lennuki ajal, mil lennujaamades ei olnud veel korralikku turvasüsteemi ega läbivalgustamist.

Colberti teatel on tal lisaks FBI dokumentidele veel andmeid, mis näitavad, et Rackstraw oli hulljulge kaaperdaja. FBI avalikustas joonistused DB Cooperist, millel krimikunstnikud reisijate ja stjuardesside ütluste järgi joonistasid. Neil olev nägu on sarnane Rackstraw näoga.

Arvatakse, et Rackstraw lennukikaaperdamise ja raha nõudmise motiiviks oli õhujõududest ja CIAst välja viskamine, kuna ta oli valetanud oma hariduse ja teenistuskäigu kohta.

Samas oli ta hea väljaõppega piloot ja agent, kes oskas langevarjuga hüpata ja pommi valmistada.

Langevarjur. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

USA meedia teatel lavastas Rackstraw 1978. aastal oma surma, kukutades varastatud väikelennuki Monterey lahte. Politsei sai mõned kuud hiljem teada, et ta on elus. Ta võeti kinni, anti kohtu alla ja ta sai kahe aasta pikkuse vangistuse.

Rackstraw oli kolm korda abielus, tal on lapsed ja lapselapsed. Ta elas pikka aega Californias San Diegos jõukas Bankers Hilli piirkonnas. Talle kuulus paadikauplus Coronado Precision Marine ja jaht nimega Poverty Sucks.