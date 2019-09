Kohutavad kohtingud: Briti modell avaldab oma kõige jubedamad kogemused Tinderis

Jodie arvas, et ta ei näe meest enam kunagi, kuid sai šoki osaliseks kui päevi hiljem märkas meest oma kodu juures ringi luusimas. Jodie ütles väljaandele: «Ma suhtlesin temaga peale esimest kohtumist edasi, kuid mitte seetõttu, et oleksin tahtnud temaga tutvust jätkata, vaid olin mures koera heaolu pärast.»

«Ta üritas mind kohtingutele kutsuda, kuid ma ütlesin talle ära tuues ettekäändeks oma perele küllasõidu. Järgmise päeva hommikul läksin alla, et oma ema autosse istuda, et koju sõita ja mees ootas mind kodu sissepääsu ees,» kirjeldab Jodie oma kogemust.

Perereisilt koju naastes püüdis naine mehest lõplikult lahti saada, kuid asjatult. «Paar nädalat hiljem sain teada, et kingiks toodud koer oli ära surnud, tõenäoliselt seetõttu, et mees toitis teda krõpsudega.»

Tinderi-mees ilmus korduvalt Jodie ukse taha ja saatis naisele lõputult sõnumeid. «Ta saatis mulle kingiks hiiglasliku kaisukaru ja tahtis mulle pidevalt külla tulla ning hakkas mind ähvardama, et kui ma tema kallimaks ei hakka, siis kustub mulle politsei, et nad võtaksid minult temapoolt saadetud kaisukaru ära.» Lõpuks ajas mehe ära naise majahoidja ja kaisukaru on naisel tänase päevani alles.