Video: Hiina «Loch Nessi koletis» osutus...

Möödunud reedel ilmus Hiina sotsiaalmeediasse video, millel arvati olevat mingi veekoletis, teatab theguardian.com.

See video tehti väidetavalt Hubei provintsis Jangtse jõel Kolme kuristiku tammi lähedal ja sellel on näha vees mingit tumedat pikka olendit liikumas.

Videot näinud hiinlastest osa arvasid, et seal nähtu on osa mingist suuremast veeloomast. Teised aga leidsid, et Jangtse jõe reostuse tõttu on kala või muu veeloom ülisuureks kasvanud.

Videot uurinud teadlaste arvates võis see olla keskmisest suurem laiksilm-veemadu (Homalopsis buccata).

Selle nädala teisipäeval tõmbasid Jangtse jõel asuva praamikai töölised selle «olendi» veest välja ja siis oli slege, et tegemist oli õhkpadjaga, mida kasutatakse laevaehitusdokkides.

Paljud Hiina «Loch Nessi koletise» fännid olid sellest kuuldes väga pettunud, sest nad lootsid, et tegemist on tõelise koletisega.

Jangtse, mis saab alguse Tiibetist 5042 meetri kõrguselt, on Aasia pikim jõgi pikkusega üle 6300 kilomeetri. See jõgi on väga saastunud ja kaladest peaaegu tühjaks püütud.

Hiina loodusekspertide sõnul halvenes jõe seisund pärast Kolme kuristiku tammi valmimist 2012.

Nende andmetel on mitmed kalad ja kohalikud delfiinid ohustatud liigid või on juba välja surnud.

Loch Nessi koletis on Šotimaal Loch Nessi järves väidetavalt elav olend, kelle olemasolu ei ole tõestatud.

Foto 1930. aastatest, millel on väidetavalt Loch Nessi koletis FOTO: Rights Managed / Illustrated London News Ltd/Mar/Scanpix

Legendi kohaselt nähti teda esmakordselt 565. aastal, teda on dokumenteeritud alates 1871. aastast.

Teda on korduvalt nähtud, pildistatud ja filmitud, eriti sagedalt 1930. ja 1960. aastatel.