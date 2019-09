Video: politsei märkas hobuvankrit joobnuna juhtinud amišeid, kuid mehed pääsesid põgenema

Amiš sõitmas hobuvankriga. Pilt on illustreeriv

Hobune ehmus juhtunust ja hakkas pärast meeste mahahüppamist kiiresti edasi liikuma. Hermsdorfer sõitis politseiautoga hobusele ja vankrile järele ning tal õnnestus need peatada.

Politseinik lisas, et tegemist ei olnud tavapärase olukorraga, sest amišid ei tohi alkoholi tarbida ja enamik neist seda ei tee.

Politseinikud helistasid ka amišite esindajale, et keegi tuleks ja nende vara ära viiks, kuid seal ei võetud telefoni vastu. See esindaja aitab amišite kinnise kogukonna liikmetel välisilmaga suhelda.

Asepolitseijuht Joe Dragovich sõnas, et kahele amišile võidakse esitada politse käsule mitteallumise ja joobes juhtimise süüdistus.

Ta lisas, et Ohios kehtiva seaduse kohaselt ei tohi ka hobusõidukit joobnuna juhtida.

«Arvatavalt kartsid need kaks meest tagajärgi, sest nad rikkusid kahte asja. Esiteks ei tohi amišid üldse alkoholi juua ja teiseks juhtisid nad hobusõidukit joobnuna,» sõnas politseinik.

Amišid (inglise Amish) on peamiselt Ameerika Ühendriikides elav traditsioonilist elustiili harrastav etniline grupp ja kristlik usulahk. Amišid on tuntud selle poolest, et nad ei kasuta moodsat tehnoloogiat, kaasa arvatud elektrit, telefone ja autosid.