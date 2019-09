Suur peogalerii: Tantsuparadiis - Special White Party tõi Peterburist kohale topless tantsijad ja hullumeelse paberishow!

Toimub see pidu ainult kord aastas ja külalistelt oli oodatud selleks eriliseks sündmuseks valge riietus. Sellel säraval ööl said kõik osa hullumeelsest paberishowst, mis toodi kohale Peterburist! See viis rahva tagasi oma lapsepõlve maailma, kus tohutu paberi lumesaju laine kattis muretu rõõmu ja elevusega! Nii mõnigi oli sellest nii vaimustuses, et viisid selle lisaks veel kaasa pakituna ka koju kaasa!