Pildid ja video: murdvargad viisid Sudeley lossist kuningas Edward VII armukese hinnalised esemed

Lossi turvakaamera salvestisel on näha, et sissetungijatel oli kaasas matkatool, kuvalda ja suur aiakott, kuhu tavaliselt kogutakse lehti.

Varaste kätte langesid näiteks 18. sajandist pärit juveelikarp, kuningas Edward VII poolt armukesele kingitud asjad, Fabergé kuldne sigaretikarp ja Cartier’ kell, millel on aastaarv 1910 ja nimetähed AK (Alice Keppel) ning veel mitmed kallid ja kollektsionääride seas hinnatud asjad.

Lossi praeguse omaniku, Lady Ashcombe’i abikaasa Henry Edward Cubitt, 4. parun Ashcombe, kes suri 2013, oli kollektsionäär ja tema sai need asjad oma vanaemalt Alice Keppelilt.

Edwardi ja ta armukese Alice’i suhe jätkus ka siis, kui Edward sai kuningaks. See suhe lõppes kuninga surmaga aastal 1910.

75-aastase Lady Ashcombe’i sõnul on ta sissemurdmisest ja vargusest vapustatud.

«Vargad võtsid asjad, mis on meie perekonna omand. Nad olid mulle isiklikult väärtuslikud, kuna need kogus minu abikaasa,» sõnas inglanna.

«Kurjategijad viisid kaasa objektid, mis on seotud ajalooliste isikutega ja on hinnalised. Jälgime, kas vargad üritavad neid kuskil müüa. Kutsume kodanikke üles andma meile märku, kui nad varastatud asju kuskil märkavad,» sõnas politseiuurija Steve Bean.

15. sajandil ehitatud Sudeley loss on eravalduses. See kuulub Mary Elizabethile, Lady Ashcombe’ile, kes on 4. Ashcombe’i paruni lesk ning kahele ta lapsele esimesest abielust Mark Dent-Brocklehurstiga.