Raadios MyHits tutvustati Balti noorte ühislugu «Follow Your Dreams»

«Follow Your Dreams» on uus lugu Stig Rästa ja Gevin Niglase sulest koostöös andekate noortega Balti riikidest. Lisaks eestlastele ammugi tuttavatele Emily J’le ja Andreas Poomile, kuuleb loos ka Paula Dunderet (LV) ja Paulina Paukštaitytet (LT), kes on naaberriikides tuntud lauljad ja influencerid.

«Mul on ülihea meel, et sain selles ägedas projektis kaasa teha ja noortele natuke positiivsust levitada. Tänu Läti ja Leedu lauljatele saime sõnumi edasi viia veelgi rohkemate inimesteni. Mis igal inimesel kindlasti meeles peaks püsima, ongi see, et pole vahet, kuidas välja näed või mida sööd, peaasi, et oled sina ise ja püüdled oma unistuste poole» arvab loos kaasategev Emily J.