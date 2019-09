Jooksja läbis vale poolmaratoni

Sheila Pereira tahtis läbida Worcesteri poolmaratoni, arvates et see leiab aset Massachusettsi osariigis asuvas Worcesteris, kuid tegelikult toimus see rohkem kui 5000 kilomeetri kaugusel asuvas Worcesteris, mis on Inglismaal, teatab bbc.com.

Ta andis ka Inglismaa Worcesteri jooksvõistluse korraldajatele sellest teada ning talle saadeti nii osalusmedal kui jooksu T-särk.

«Arvasime, et Sheila Pereira on Inglismaal Worcesteris. Meid üllatas, et ta on hoopis USAs, kuna ta ajas kohad segamini. Järgmisel aastal saadame Pereirale isikliku kutse. Me ei tea, milline linn on Massachusettsis asuv Worcester, kuid Inglismaal asuv Worcester on suurepärane ja seda tasub külastada,» teatasid poolmaratoni korraldajad.