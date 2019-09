Jennifer Aniston pidi seriaali «Sõbrad» pääsemiseks kõvasti kaalu langetama

Celebrity Insider vahendab, et Anistonil paluti seriaalis «Sõbrad» Racheli rolli saamiseks viisteist kilo kaalust alla võtta. Anistoni jaoks oli Racheli roll läbimurdeline, enne seda olevat agent talle öelnud, et ilma kaalulangetamiseta kujuneb uute rollide saamine keeruliseks.

«Sõprade» osatäitjad (vasakult): David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox ja Lisa Kudrow. Juuni 2019. FOTO: Scanpix / AP

Saul Austerlitz peatus «Sõprade» sarja 25. aastapäevaks välja antud raamatus «Generation Friends» samuti Anistoni kehakaalul. Ta kirjutas, et näitleja pidi Hollywoodi jäämiseks kaalust alla võtma, lisades, et Hollywood on naisnäitlejate jaoks karm koht

Kaunist näitlejannat vaadates tundub uskumatu, et veidi rohkem kilosid võinuks saada tema näitlejakarjäärile takistuseks. Anistonil paluti Racheli rolli saamiseks teha etteaste liibuvas trikoos, mille peale naine tegi nalja öeldes, et see paneb kandideerimisele punkti.

Näitleja Jennifer Aniston, juuli 2019. FOTO: Scanpix / Paul Marks/Broadimage