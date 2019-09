Järjekordne vannisurm: laadima pandud telefon röövis noore venelanna elu

Uurimise käigus jõuti järeldusele, et naine suri silmapilkselt, kui sai vannivette kukkunud telefonilt elektrilöögi. Veel ei ole selge, kas ta kasutas õnnetuse hetkel telefoni.

Vene võimud on varem inimesi hoiatanud, et vooluvõrkudesse ühendatud nutitelefonide kasutamine vannitubades on ohtlik.