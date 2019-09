Galerii: madalat profiili hoidev Nicolas Cage näeb täiesti teistsugune välja

Filmidest nagu «Kahe/võitlus», «Kaljukindlus» ja «Sõjajumal» tuntud Cage on viimaste aastate jooksul mänginud vähem tuntumates filmides. Mehe viimaseks hitiks võiks pidada 2018. aasta Panos Cosmatose õudusfilmi «Mandy», mis on võitnud mitmeid väiksemaid auhindu.

Hiljuti astus aga Cage Californias punasele vaibale «Running with the devil» filmi esilinastuse ajal, ning seal demonstreeris näitleja oma uut väljanägemist.

Tuntud näitleja on viimasel ajal avalikkuse ette ilmunud pigem seoses tööga, ning sellel on lihtne põhjus. Nimelt andis Cage augustis antud intervjuus lubaduse, et hakkab väljas pidutsemisega hoidma madalamat profiili ja veedab vaba aega edaspidi kodus. Näitleja võttis selle otsuse vastu pärast seda, kui temast karaoke baaris tehtud «ebameeldiv» video meediasse jõudis.

«Ma jään parem koju. Ma arvan, et ma ei saa enam kunagi pingeid maandada, isegi karaoke baaris. See on liiga haavatav,» kurtis Cage, kelle sõnul on see lihtsalt fakt, millega peab leppima.