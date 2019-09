Juutuuber Victoria Villig vastab koolitüdruku süngele keskkonnateemalisele kommentaarile

Sotsiaalmeedias korralikult kirgi kütnud videos küsiti koolitüdrukult: «Kas on midagi, mis sulle täna maailmas eriliselt korda läheb?» Millele, 12. klassi õpilane vastas eriti masendaval viisil: «Maailm on väga tühi ja mõttetu paik ja inimesed peaksid välja surema, sest kliimasoojenemine ja kõik poliitikud on nõmedad.»

Villigule, kes tihti kutsub üles ja harib oma ligi 50 000 Instagrami jälgijaskonda, kuidas rohelist elustiili viljeleda, jagas oma vastulauset koolitüdruku poolt avaldatud rabavatele väidetele.

Juutuuberi sõnul inimesed tõepoolest vastutavad oma tegudega selle eest, millisesse olukorda meie keskkond on jõudnud, olles mingil määral nõus koolitüdruku väitega. Kuid lisab: «Seega oma tegudega saame ka olukorda parandada! Muutusi on võimalik ellu viia, aga see tähendab seda, et see peab olema kõigi jaoks prioriteet, kõik peavad aru saama, kui tõsine olukord tegelikult on.»

Koolitüdruk andis ajakirjaniku küsimusele surmnaljaka vastuse. FOTO: Kuvatõmmis Facebooki videost

Villig soovib just noortele südamele panna, et igaüks neist võtaks ette vajalikud sammud keskkonna säästmiseks ja päästmiseks, sest asjad mida igaüks teha saab on suunamudija sõnul väga lihtsad.

«Paljud lihtsalt ei taha ega viitsi oma mugavusest loobuda, aga tegelikult saab igaüks sorteerida prügi, minna oma topsiga kohvi ostma, taaskasutada kõrt ja kui sa näed, et su sõber või tuttav teeb midagi keskkonda kahjustavat, tuleks julgelt oma arvamust avaldada,» sõnab ta.