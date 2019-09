Pildid: briti neiu kaotas Marokos töökoha, kuna teda peeti liiga paksuks

Briti neiu Elena Smith alustas suvel oma unistuste tööd viietärnihotellis Marokos. Tööd alustas Smith juunis, ning pidi hotelli restoranis ja klubis tantsima kuni järgmise aasta alguseni. Unistus lõppes aga ootamatult, kui tema ülemused arvasid, et Smith on liiga paks ning neiu vallandasid.

Tantsija mänedžer hoiatas Smithi nädal enne vallandamist, et hotelli omanikud olid kurtnud neiu kehakaalu pärast ja nad mõtlesid seetõttu tantsutüdruku vallandamisele. «Ma olin täiesti šokeeritud. Olin pärast Marokosse saabumist treenimise pärast kaalust alla võtnud, seega kuulda nende arvamust, et olin liiga paks, tuli suure üllatusena,» rääkis Smith, kes käis Marokos iga päev jõusaalis ja toitus tervislikult.

Ülemused ütlesid tantsijale, et ta peab kaalust alla võtma. «Nad panid mu äärmiselt suure pinge alla. Mu mänadžer lubas nende vastu võidelda, et ma ei peaks lahkuma,» kirjeldas Smith, kellel vaatamata kriitikale õnnestus nädalaga 2 kilo alla võtta. Sellest aga ei piisanud.

«Nädal pärast esmast vestlust maksid nad mulle viimase palga ja ütlesid, et ülemused ei tahtnud mind enam,» meenutas tantsija hetke, mil ta oma unistuste töö kaotas. Smith alustas juunis Marokos tööd kaaludes 57 kilo, vallandamise ajal kaalus Smith kõigest 50 kilo.

Sellise suhtumisega on tantsu õppinud Smith ka varem kokku puutunud. «Tantsumaailm on tugevalt fokuseeritud välimusele ning tantsijad peavad olema paksu nahaga. Aga paljud inimesed, eriti noored tüdrukud, on haavatavad ja kannatavad söömishäirete, ärevuse ja depressiooni all,» kurtis Smith, kes võitles ka ise tantsu õppides söömishäire ning alakaaluga.