Miks lõhnab õhk sügisel omapäraselt?

Kuid sügisel on veel üks nüanss – sügisene õhk – millel on omapärane lõhn, teatab msn.com.

Teadlaste sõnul on igal aastajal oma spetsiifiline lõhn, kuid sügise lõhn on ekstreemselt erinev. Sügise omapärase lõhna tekitajateks on põhiliselt temperatuurimuutus ja taimede lagunemisprotsessid.

USA meteoroloogi Matthew Capucci sõnul on sügisel tugevalt tunda kõdunevate puulehtede ja taimede lõhna, kuid ka küpsenud saagi lõhna.

Sügis. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Kui lehed puult langevad, algab nende lagunemine. Oma «viimaste hingetõmmete» ajal eraldub neist erinevaid gaase. Samasugune lagunemine toimub ka üleküpsenud saagiga. Lagunemisprotsessis eralduvad gaasid võivad oma lõhnalt meenutada igapäevaelus tuntud teistsuguseid lõhnu. Oma rolli mängib ka temperatuurikõikumine, mis on päeval kõrgem ja öösel märgatavalt madalam,» selgitas ameeriklane.

Psühholoogide teatel mõjutavad lõhnad kolmiknärvi, mis asub näos ja millel on kolm haru: ülemine, keskmine ja alumine.

Ülemine asub otsmiku piirkonnas ja silmade ümbruses, keskmine põse ja oimu piirkonnas ning alumine alahuule juures ja allpool.

Kolmiknärvi mõjupiirkonnas on ka nina. Sisse hingates mõjutab inimene kolmiknärvi, aju saab impulsi, et õhk on jahedam ja õhus on spetsiifilised lõhnad, mis seostuvad sügisega ning järelikult on sügis.

Ameeriklannast psühholoog Rachel Herz kirjutab oma raamatus «The Scent of Desire: Discovering Our Enigmatic Sense of Smell», et lõhn on enamat kui lihtsalt grupp molekule. Lõhna saab ka näha, kuulda ja tunda nii emotsionaalselt kui füüsiliselt.

«Sügisel on selgelt eristuv lõhn, mis koosneb mitmest komponendist, mis kokku moodustavad sügise spetsiifilise lõhna. Kuid see, kas seda suudetakse märgata ilma sahisevate lehtede, halloween’i kaunistuste, kõrvitsamaitseliste jookide ja karge õhuta, on tõsiselt vaieldav,» teatas psühholoog.

Ta lisas, et paljusid võib sügis pärast päikeselist suve nukraks teha, kuid ka sügisel on omad võlud, kui need enda jaoks üles leitakse.