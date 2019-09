ELU24 REPORTAAŽ: millist kraami müüakse kanepipoes, kuhu politsei üllatusreidi korraldas?

Kaitseministeeriumi naabruses asuv väike hubane pood ei erine millegi poolest juba tavapäraseks saanud ökobutiikidest. Puidust riiulid on täis kõikvõimalikke tuube ja pudeleid, tavapoest on see kõik erinev vaid seetõttu, et kogu kraami valmistamisel on kasutatud vähemal või suuremal määral kanepit.

Aga! Savusõpradel sinna poodi asja pole, sest ükski toode pead sumisema ei pane.

Kaupluse juhataja Indrek Andrejevi sõnul tuleb suur osa kaubast Itaaliast - Milano ülikoolis sertifitseeritult ja kvaliteetselt pakendatuna. Igale tootele on Itaalias tehtud analüüs, et THC (tetrahüdrokannabinooli) sisaldus oleks vähem kui 0,2 protsenti. See tähendab, et tegemist on tööstusliku kanepiga (cannabis sativa), kust on eemaldatud uimastav aine.

Andrejevi sõnul on nende popimad tooted erinevad teesordid. Lisaks on müügil erinevaid toiduaineid (jahu, kanepiseemnetega mett, õlisid jne, millest paljudel on ökosertifikaat) ja Šveitsi kosmeetikatootja kreeme ning šampoone.

Sakala tänava kanepipood: pestovalik. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Kuna enamik tooteid on Itaalias käsitööna tehtud ja need kannavad ökomärki, siis on hinnad võrreldes tavapoodidega veidi kallimad. Näiteks maksab pasta kanepijahuga (500 g) 4 eurot, mesi kanepiseemnetega (110 g) 5 eurot, orgaanilise pesto eest kanepi ja basiilikuga (90 g) tuleb välja käia 6 eurot.

Kas ja kuidas on politsei käik müüki mõjutanud?

Andrejev vastas, et mõjutas küll, sest politsei viis enimmüüdud tooted uurimiseks kaasa. «Uurimine käib ja ootame, mida politseil öelda on» lisas ta. Läbiotsimine oli poejuhi jaoks üllatav, sest nende äri on läbipaistev.

Postimees kirjutas, et kanepipoodidest viidi testimiseks kaasa kanepiõied, milles sisalduv THC protsent peab seaduse järgi jääma alla 0,2. Pikemalt loe reidist SIIT.

Andrejev rääkis, et kui kui Cbweed Itaalias alustas, siis tundis politsei ka seal nende tegevuse vastu huvi. «Toodete THC sisaldus on seal tugeval jälgimisel. Firma on käinud viis kohtuteed ja kõik võitnud.»

Kanepipood pakub ka looduskosmeetikat. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Andrejevi sõnul tegelevad nad nüüd sellega, et lisaks Itaalia sertifikaatidele oleksid toodetel olemas ka Eesti sertifikaadid.