Eesti esimene miss Heli Mets tegi missielu kohta üllatava avalduse

Heli rääkis saates, et võistlusel osalemine oli tollal tema jaoks suur julgustükk. «Tol ajal missivalimise sõu kestis viis tundi, mida ETV kandis otse üle. Mul on hea meel, et ma tegin õige valiku, võtsin südame rindu ja võistlesin,» meenutas ta «Ringvaates».