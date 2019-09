Video: Putini väidetav ristitütar Ksenija Sobtšak tegi oma pulmas striptiisi

Ksenija Sobtšak oli 2013 – 2019 abielus näitleja Maksim Vitorganiga, neil on poeg Platon, kes sündis 2016. Nüüdne abielu on Ksenija jaoks teine.

Putin oli 37 aastat tagasi Ksenija Sobtšaki ristimisel, tekitades siis jutu, et ta on Ksenija ristiisa. Putinit aga nüüdses pulmas ei olnud.

Selle aasta alguses hakkas Venemaa kõmumeedias levima teade, et Putinil on veel kolmas tütar, kelle nimi on Maria Vorontsova.

Veel on väidetud, et Putinil on salasuhe endise iluvõimleja Alina Kabajevaga, kellega tal samuti olevat veel paar last.