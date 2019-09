Erich Krieger lubas Kristel Aaslaiule vitsa anda

Krieger rääkis «Õhtu!» diivanil oma esinemistest ning tõestas televaatajatele, et on pärit Kasashtanist. Intervjuu lõpuminutitel soovisid saatejuhid lauljale tutvustada sotsiaalmeedias levivat trendi.

«Konide koristamine?» pakkus Krieger vahele. «Ma ütlen, see konide koristamine, kui ma selle Kristel Aaslaiu ja selle kuti kätte saan, ma annan vitsa nendele,» jätkas Krieger.

«Nad tulevad kord aastas ja siis kukuvad õpetama Eesti rahvast, et nemad lähevad konisid koristama. Ülejäänud aja nad magavad hommikust õhtuni,» avaldas kogenud laulja oma arvamust.

Saatejuhtide üllatuslike reaktsioonide taustal põhjendas Krieger, et teeb seda heategevuslikult ise koguaeg. «Keegi ei hõiska, et nüüd me lähme koristama,» täpsustas mees lõpetuseks.