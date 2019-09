Abielumees tunneb tänu uuele suguelundile lõpuks rõõmu oma seksielust

Transsooline Fox sündis bioloogilise naisena, kelle nimeks oli Rachel. Ärimehena töötav Fox tunnistas, et häbenes enne sookorrigeerimist oma keha ning ta ei näidanud kunagi oma partneritele enda suguelundeid. Ta hakkas meheks riietuma 30-aastaselt, kuid peitis oma tegelikku ennast pere eest kokku 38 aastat, kuna kartis, et teda ei võeta omaks.

«See mõjutas mind sotsiaalselt nii palju, et ma ei käinud väljas ega näinud oma lähedasi sõpru. Minu tollane tüdruksõber vihkas, kui masenduses ja vihane ma koguaeg olin,» tunnistas Fox emotsionaalselt enda elu enne sookorrigeerimist.

2012. aastal kohtus ta aga Emilyt, kellega tollal naisena elav mees suhet alustas. Fox tunnistas, et tundis ennast suhte alguses õnnetuna. «Me kihlusime 2013. aasta märtsis, kuid pärast seda jõudsin teraapias murdepunktini ning pidin Emilyle tunnistama, kes ma tegelikult olen,» rääkis Fox.

Emily oli aktsepteeriv ning Fox alustas peagi sookorrigeerimise protsessi. Selle käigus, lisaks hormooniravile, eemaldati Foxi rinnad ning naise suguelundid, mille asemele ehitati peenis. Foxi seksielu on uue suguelundi abiga kõvasti paranenud.

Negatiivse aspektina tõi Fox uue suguelundi puhul välja selle, et ta peab sellega veel harjuma. «Kui asi kuumaks kisub, siis võib see haiget teha, kuna see veel paraneb,» lisas mees.