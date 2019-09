Video: NASA-le pakub huvi Alicante tormi ajal jäädvustatud tundmatu lendav objekt

Selle video tegi 14. septembril arvutiteadlane Alejandro Molla, kelle teatel ilmus ufo järsku äikesetormis, kirjutab thesun.co.uk.

Molla sõnul ei saanud ta äikese tõttu magada ja ta otsustas äikest vaadata. Siis märkas ta taevas kummalisust, haaras oma nutitelefoni ja asus seda jäädvustama.

Ta pani video sotsiaalmeediasse, kus see tekitas vandenõuteooriaid ja spekulatsioone. Samuti pakkus see huvi USA kosmoseagentuurile NASA, mis küsis hispaanlaselt originaalvideot.

Samuti huvitusid sellest videost Hispaania Alicante ülikooli astronoomid ja astrofüüsikud, kelle sõnul on sellel videol näha midagi kummalist.

«Mul on hea meel, et minu video pakkus huvi ka teadlastele. Tegemist on esimese Alicante kohal nähtud ufoga,» sõnas hispaanlane.

Tundmatu lendav objekt. Pilt on illustreeriv FOTO: Kiyoshi Takahase Segundo / PantherMedia /Scanpix

USA meedia andmetel nähti umbes samasugust ümarat hõbedast ufot selle aasta juulis äikesetormi ajal Wisconsinis.

Hispaania idaosas on viimasel ajal olnud tormised ilmad, on sadanud palju vihma ja on üleujutused.

Kõige keerulisem on olukord Valencias, Murcias ja Andaluusias, kus teed on vee tõttu läbimatuks muutunud ning veevool on autosid ja majaosi kaasa viinud.