CIA salatoimikud paljastavad: jänkid treenisid kassidest, delfiinidest ja ronkadest oma «James Bonde»

Dokumentide kohaselt said spioonikoolituse kassid, koerad, delfiinid ning rida linde alates tuvidest ja lõpetades ühtede targemate lindude ronkade ja varestega, teatab japantimes.co.jp.

Ameeriklased kasutasid neid loomi ja linde Nõukogude Liidu vastu, üritades nende abil saada vaenlase kohta infot.

Kassidele ja koertele pandi pealtkuulamisseadmed, luurekeskuse töötajad kontrollisid loomi kaugjuhtimise teel. Linde aga õpetati väikeste kaameratega fotosid tegema.

Kass. Pilt on illustreeriv FOTO: Thomas Carlgren / Bildhuset/Scanpix

Kõige enam pööras CIA tähelepanu delfiinide treenimisele, kuna neid sai kasutada sabotööridena. 1960. aastatel arendas Nõukogude Liit oma tuumaallveelaevade baasi ja USA pidas seda oma julgeolekule ohuks.

Vööt-nosudelfiin. Pilt on illustreeriv FOTO: AGAMI/M. Verdoes / imago/blickwinkel/Scanpix

Delfiinide spioonitreeninguprojektid kandsid nimetusi Oxygas ja Chirilogy. Eesmärgiks oli asendada inimsukeldujad delfiinidega, kuna nende abil oli ohtum panna vaenlase allveelaevale pomme. Delfiinid said ilma takistuseta siseneda nõukogude sadamatesse, samas kui CIA sukeldujaid oleks võidud üsna kiiresti märgata. Eesmärgiks oli panna akustilisi poisid ja raketijälgimisseadmeid. Või siis ujuda allveelaeva juures ja koguda akustilisi andmeid.

USA merevägi koolitab seni delfiine ja hülgeid teatud militaarmissioone täitma.

CIA treenis külma sõja ajal erinevaid linde, lisaks varestele ja ronkadele üritati «James Bondiks» teha ka kulle, öökulle ja tuvisid. Samuti rändlinde, kelle rännuteekonna kohta sai CIA andmeid ornitoloogidelt.

USAle pakkusid 1960. aastatel huvi rändlinnud, kes olid osa aastast Moskvast kagusse jäävas Saraatovi oblastis Volga jõe äärses Šikhanis, kus oli keemiarelvade tehas.

CIA arvates olid need rändlinnud nagu elavad sensorid, kelle organism paljastas, milliseid relvi venelased selles tehases tootsid ja katsetasid.

1970. aastatel hakkas CIA Californias San Clemente saarel treenima ronki ja vareseid. See projekt kandis nime Axiolote ning loodeti, et need linnud suudavad viia pealkuulamisseadmed õigetesse kohtadesse, eelkõige majade aknalaudadele. Lisaks õpetati lindudele tegema fotosid.

Ronk. Pilt on illustreeriv FOTO: Wild Wonders of Europe / Hermansen / 1/Scanpix

Neid linde, kes suutsid õpetatava kiiresti omandada, ootas ees karm missioon. Nad toimetati saladuskatte all Nõukogude Liitu, kus nad vabaks lasti. Linnud pidid lendama 25 kilomeetrit, nende kaamera jäädvustas sellel alal olnud SA-5 rakette ning siis tuli lindudest Bondidel ameeriklastest agentide juurde tagasi lennata.

CIA kasutas spioonidena näiteks ka punsaba-viusid, rüütelviusid, öökulle, raisakotkaid ja kakaduusid.

Linnukoolitajate meenutuste kohaselt oli kõige raskem kakaduudega, kes oskasid hästi lennata, kuid neil oli raske hoiduda röövlindude rünnakute eest.

Kaks pistrikku surid haiguse tagajärjel, veel ühte suurepärast «Bondi» tabas haigus, mis võttis talt suled ja treenijad pidid ootama, millal need tagasi kasvavad.

Treenijad pidasid kõige andemaks linnuks ronk DoDa’d. Pärast kolme kuud treenimist sai see ronk ülesandeks lennata rannalt 9,5 kilomeetrit merel olnud paadini ning samal päeval hiljem veel kilomeetreid tagasi rannale.

CIA saladokumentidest ilmneb, et DoDa oli loomatreenimise projekti staar. Üks seda lindu uurinud ja treeninud agentidest kirjutas, et see ronk oli võimeline lendama väga kõrgel ja tugeva tuulega ning oskas hoiduda teda rünnata võivate lindude eest nagu ta suguvennad rongad või kajakad.

Treeningu ajal ründasid seda kuulsat spioonlindu kaks väga agressiivset ronka ja CIA esindajad ei näinud teda enam kunagi.

CIA katsetas ka tuvidest agente, kuid siin oli raskuseks asjaolu, et need linnud eelistavad olla paikades, mis on neile tuttavad. CIA lootis, et treenitud tuvid lendavad Nõukogude Liitu paikadesse, kus asuvad sõjatehased, kus linnud oleks neile pandud väikekaamera abil pilte teinud.

Tuvi. Pilt on illustreeriv FOTO: Hanne & Jens Eriksen / 1/Scanpix

Ameeriklased treenisid tuvisid USAs paikades, mis sarnanesid Nõukogude Liidus asuvate paikadega, kuhu taheti tuvid missioonile saata.

CIA määras nende tuvide üheks sihtmärgiks Leningradi, nüüdse Peterburi, kus nõukogude ajal asusid tehased, kus ehitati tuumaallveelaevu.

Pärast pikaajalist treeningut toodi linnud Washingtoni testimisele. Osad linnud said ülesandega hästi hakkama ja tegid sihtmärkidest häid fotosid. Kuid oli ka neid, kes koos kalli kaameraga minema lendasid ja neid ei nähtud enam kunagi. Üks tuvi sattus jahikulli rünnaku alla, ta tuli kolm nädalat hiljem tagasi, kuid ilma kaamerata.

CIA dokumendid ei näita, kas USA üritas linde Leningradi saata. CIA avaldas 1978. aastal memo, milles tõdeti, et lindude treenimine spioonideks oli raske ja osade lindude usaldusväärsus kaheldav.

Loomade ja lindude koolitamine spioonideks lõppes 1980. aastatel.