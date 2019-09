Video: kas Hiinas on oma «Loch Nessi koletis»?

Paljud hiinlased on võrrelnud Jangtse jõel nähtud koletist Šotimaa kurikuulsa Loch Nessi koletisega, teatab msn.com.

1930. aastatel tehtud foto, millel on väidetavalt Loch Nessi koletis FOTO: Rights Managed / Mary Evans / Pharcide/Scanpix

Hiina populaarses mikroblogis Sina Weibo jagatud videol on näha pikka musta värvi ussikujulist looma jões ujumas.

Video on saanud miljoneid vaatamisi ja tekitanud teooriaid, kes see olla võib.

Koletisega video tehti Hiina Hubei provintsis Jangtse jõel asuva Kolme kuristiku tamm lähedal.

Hiinas Jangtse jõel asub Kolme kuristiku tamm FOTO: CHINA STRINGER NETWORK / REUTERS/Scanpix

Bioloogide arvates võib tegemist olla Jangtse jõel elava Hiina hiidsalamandri (Andrias davidianus) esindajaga. Teada on, et need suured kahepaiksed võivad kasvada 1,8-meetriseks.

Hiina hiidsalamander FOTO: DAVID W CERNY / REUTERS/Scanpix

Huazongi põllumajandusülikooli õppejõu Wang Chunfangi arvates võib tegemist olla lihtsalt vees ujunud maoga.

Wangi sõnul on Jangtse jõgi üsna saastunud ja selle tõttu on seal elavad veeloomad võinud kasvada keskmisest suuremaks.

On ka neid, kelle arvates on see mingi jõekoletis, kes oskab end hästi peita või siis hoopis mingi prügi, mis meenutab madu või hiidsisalikku.

Kohalik meedia arvas, et keegi hakkas levitama infot koletise kohta selleks, et piirkonda rohkem turiste meelitada.

Skeptikute sõnul on koletisest tehtud video üsna viletsa kvaliteediga ja see tekitab kahtlust, kas tegemist võib olla võltsinguga.

Jangtse jõgi kulgeb 6300 kilomeetri ulatuses, olles Aasia kõige pikem jõgi. Viimasel kümnendil on jõe vesi väga saastunud ning selles või selle kaldal elavate liikide arv on vähenenud.

Jangtse jõgi ei ole Hiinas ainus paik, kus kummalist elukat nähtud on.

1980. aastate lõpul nähti Loode-Hiinas Xinjiangis Kanase järves mitmel korral kummalist looma, kellel anti hüüdnimeks Järvekoletis.

Eksperdid arvasid siis, et see on keskmisest suurem harilik taimen (Hucho taimen), mis on kala lõhelaste sugukonnast.

2017. aastal jäädvustati, kuidas mingi suur veeolend ilmus Edela-Hiinas Yunnani provintsis Luopingis asuvast järvest. Võimuesindajad arvasid, et tegemist võis olla krokodilliga või siis prügiga.

Loch Nessi järve koletis, hüüdnimega Nessie, on Šotimaal Loch Nessi järves väidetavalt elav olend, kelle olemasolu ei ole tõestatud.

Foto, millel on väidetavalt Loch Nessi koletis FOTO: / AP/Scanpix

Legendi järgi nähti teda esmakordselt 565. aastal, tema nägemisi on dokumenteeritud alates 1871. aastast. Teda on korduvalt nähtud, pildistatud ja filmitud, eriti sagedalt aga 1930. ja 1960. aastatel.

Arvatakse, et ta on 6–14 meetri pikkune, pika kaela ja loibadega vee-elukas, kes võib olla plesiosauruse kauge järeltulija.

Joonistus, millel on kujutatud eelajaloolisi veeloomi plesiosauruseid FOTO: General / ©2003 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix