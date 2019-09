Varro Vooglaid tegi koos mõttekaaslastega Ewert Sundjale veebikambaka

Tüliõunaks sai laupäevasel meeleavaldusel «Aitab! Kaua võib?!» Sundja abikaasa käes olnud plakat, millel kiri «Õhus on Põlluaasa hõngu» ja juurde maalitud pruun väljaheidet meenutav junn. Kui keegi veel ei tea, siis Henn Põlluaas on EKRE liige ja riigikogu esimees.

«Kuidas siis nii, Ewert Sundja? See pole ju väärikas,» küsis Varro Vooglaid Sundja Facebooki seinale pühapäeval kirjutatud postituses. Kui keegi veel ei tea, siis Vooglaid on SA Pere ja Traditsiooni Kaitseks juht.

Vooglaid ei jäänud vastust võlgu: «Sa lähed kogu oma perega meeleavaldusele ja võrdled endale ebameeldivat konservatiivist parlamendi esimeest fekaaliga. Mina juhin viisakalt tähelepanu, et see ei ole väärikas. Selle peale süüdistad sa mind enese näidispoomises. Midagi siin ei klapi, või mis?»

«Lugesin isegi huviga seda lõime siin. Püüan ehk kirgi maha võtta. Eraisikuna arvan, et Ewert Sundja süüdistamine mitteväärikuses on kangem kraam, ehkki sarnane, kui süüdistada Ruuben Kaalepi erakonnakaaslasi tema käemärgi pärast. See pruun portsumärk ei tähenda ju ka midagi muud, kui lihtsat, laialt tarbel olevat ebameeldivust, tegu on sotsmeedia tüüpmärgiga, mida on ülisuure tõenäosusega kasutanud sadu kordi siinkirjutajate lapsed või lapselapsed.»