Briti oksjonimaja müüb Adolf Hitleri naise Eva Brauni aluspükse

Valged siidpüksid on osa suuremast Teise maailmasõja mälestusesemete kollektsioonist, mis läheb müüki neljapäeval 19. septembril, teatab thesun.co.uk.

Braunile kuulunud aluspükstel, mis valmistati oksjonimaja andmetel 1944. aastal Baieris, on tikitud ka ta monogramm.

Müüki tuleb ka pitsiga öösärk, mis samuti võis kuuluda Braunile. Oksjoinimaja teatel on nii öösärk kui püksid hästi säilinud.

«Need kaks on meie oksjonimaja kõige ebatavalisemad Teise maailmasõja aegsed esemed, mis müüki lähevad. Tegemist on ihupesuga, mis kuulus naisele, kes oli seotud Hitleriga. Juba enne oksjonit on nende vastu suur huvi olnud,» teatas oksjonimaja omanik Jonathan Humbert.