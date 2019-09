Tõsielu Downton Abbeys on peretüli, milles kasuema viskas mehe lapsed lossist välja

Tegelikult on nii sarja kui filmi tegevuspaigaks 400-aastane Hampshire'is asuv Highclere loss, mis on koduks George Reginald Oliver Molyneux Herbertile, 8. Carnarvoni krahvile ja ta naisele, lady Fionale, teatab dailymail.co.uk.

Hampshire'is asuv Highclere'i loss FOTO: Steve Parsons / PA Wire/PA Images/Scanpix

Draamat on «Downton Abbey» sarjas ja filmis, kuid ka Carnarvonide peres. Pere oli aukülalistena filmi «Downton Abbey» esilinastusel Londonis, varjates väga hästi seda, mis koduseinte vahel toimub.

Siiski jäi kohal olnutele silma, et pereliikmed hoiavad üksteisest eemale ning pärast filmi ei jätnud Carnarvoni krahv oma lastega hüvasti.

George Herbert, 8. Carnarvoni krahv FOTO: ISABEL INFANTES / AFP/Scanpix

Briti väljaannete teatel on kasuema Fiona oma abikaasa täiskasvanud laste, 27-aastase lady Saoirse'i ja 28-aastase Porchesteri lordi George’iga riius.

Need on Carnarvoni krahvi lapsed ta esimese naise, lady Jayne Wilbyga.

Lady Fiona oli mehe lastele öelnud, et neil tuleb Highclere lossist välja kolida ja nad ei ole seal enam teretulnud.

«Lady Saoirse tunnista ja tema ja ta vend ei ole nende isa uue naisega kunagi hästi läbi saanud. Selle tõttu on halvenenud ka suhe nende isaga,» sõnas Saoirse'i üks sõpradest, kes soovis jääda anonüümseks.

Allika teatel kolisid õde ja vend Highclere'i lossi maadel asuvasse maamajja, kuid Saoirse olevat ka sealt lahkunud ja Londonisse läinud.

Carnarvoni krahvi esindaja üritas peretüli väiteid ümber lükata, rääkides sel teemal ajakirjanikega.

«Saoirse’il ja George’il on lossis olemas oma apartmendid, lisaks on nende kasutuses veel ka lossi maadel olev maja. Perekonnas on kõik korras, nad käisid filmi esilinastusel ja nautisid pärast koos õhtusööki,» teatas esindaja.

Carnarvoni krahv on kuninganna Elizabeth II ristipoeg ja ta käib kuningliku perekonnaga tihedalt läbi.

Cranarvoni krahv oli 1989 – 1998 abielus Jayne Wilbyga. Alates 1999. aastast on ta abikaasa Fiona Aitken.

Lady Fiona Carnarvon FOTO: ISABEL INFANTES / AFP/Scanpix

Krahvi ja varem ta mõisas raamatupidajana töötanud Fional on 20-aastane poeg Edward. Lossi ja maad pärib siiski krahvi vanem poeg George.

Lady Fiona sõnul nõustusid nad andma oma lossi seriaali- ja filmivõtte paigaks, kuna arvasid, et nende loss on piisavalt uhke ja heas seisus, et seda maailmale näidata.

Sarja «Downton Abbey» võtted Highclere'i lossis FOTO: Simon Paulin / Svenska Dagbladet/Scanpix

Sarja «Downton Abbey» võtted Highclere lossis FOTO: Simon Paulin / Svenska Dagbladet/Scanpix

Samas aitas see kaasa nende lossi populaarsuse suurenemisele. Osa Highclere lossist on teatud aegadel külastajatele avatud.

«Me ei arvanud, et seriaal nii populaarseks saab ja ka meie lossi tuntust suurendab,» lisas lady Fiona.

Hampshire'is asuv Highclere loss, kus toimusid sarja «Downton Abbey» võtted FOTO: Simon Paulin / Svenska Dagbladet/Scanpix

Highclere'i lossis on ruumid ja teenijaskonnale ja kokkadele, kuid need ei sobinud «Downton Abbeyga», kuna need olid remonditud tänapäevaseks. Sarja ja filmi tegevus toimub aga 20. sajandi alguses aastatel 1912 - 1926.

Selle tõttu rajati Missis Patmore’i köök ja teenijateruumid Londoni Ealingi stuudiosse.

Väidetavalt tahtis 2005. aastal Highclere'i lossi osta helilooja Andrew Lloyd Webber, kuna talle meeldis seal olev kunstikollektsioon.

Carnarvoni krahv George pidas seda suureks solvanguks, kuna tegemist on ta suguvõsa mõisaga.

Highclere'i loss on olnud Carnarvoni krahvide koduks alates 1679. aastast. Praegune hoone pärineb 19. sajandist ja see on uusgooti stiilis.

Highclere loss on suviti avatud külastajatele FOTO: ISABEL INFANTES / AFP/Scanpix