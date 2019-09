Pilk peale: need ägedad muusikud hakkavad võistlema Eesti parima noortebändi tiitlile!

Noortebändi poolfinaali jõudsid: Worn Öut, Johanna Kristina, Nömmi, Think Twice, Elis & Öö Klubi, Mad Morality, SK!VE, 5horses, Fropp, Polóšywa, Kelly Vask ja Cortical White.

Konkursi peakorraldaja Märt Truman möönab, et kuigi demolugusid laekus vähem kui eelmisel aastal, siis tänavu on lugude kvaliteet siiski väga hea.

Poolfinaalid toimuvad 10. oktoobril Tallinnas ja 11. oktoobril Tartus. Konkursi finaalgala leiab aset 14. novembril Tallinnas Vaba Laval.

Saage tuttavaks poolfinalistidega:

THINK TWICE

Think Twice on Viljandist pärit duo, kelle nimi on inspireeritud nende enda otsustusvõimetusest. Koosseis on tegutsenud kokku kümme kuud. Nende lugude sõnad räägivad enamasti armastusest, elust ning nendega kaasnevatest valudest ja rõõmudest. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Think Twice. FOTO: Noortebänd 2019

ELIS & ÖÖ KLUBI

Elis & Öö Klubi sai alguse 2019.aasta aprillikuus. Koosseisu loomingu inspiratsiooniks on ekstaas, 90ndate alguse Briti reivikultuur, inimsuhted ning öö ja päeva vaheldumine. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Elis & Öö Klubi FOTO: Noortebänd 2019

SK!VE

Sk!ve on Kohilast pärit ansambel, kelle eripäraks on muusika mitmekülgsus ja energiast tulvil live'id. Lood sünnivad elust enesest - nii enda mõtetest kui ka kolmandate isikute tujudest, tunnetest ja eludest. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Sk!ve FOTO: Noortebänd 2019

NOODLE CHARITY

Noodle Charity on Tallinnast pärit koosseis, kelle looming on otsekohene, kuid samaaegselt tulvil metafooridest. Ansambli koosseisu kuuluvad erinevatest rahvustest noormehed, mistõttu seguneb ka nende esituses ja muusikas vene temperament ning eestlaslik visadus. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Noodle Charity FOTO: Noortebänd 2019

JOHANNA KRISTINA

Johanna Kristina on noor muusik, kes on lavalaudadel esinenud juba lapsest saati. Muusikat kirjutab Johanna Kristina sellest, millest mõtleb. Mõnikord alustab kitarril või klaveril akordide mängimisega, teinekord mõtleb korraga meloodia ja sõnad, millele teeb hiljem pilliga sobiva saate. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Johanna Kristina FOTO: Noortebänd 2019

MAD MORALITY

Mad Morality on alternatiiv-rock bänd, mis tegutseb 2015.aastast. Viieliikmeline Tallinnast pärit koosseis peab oma ühiseks nimetajaks peale bändi tegemise seda, et kõikidele liikmetele meeldivad õunad. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Mad Morality FOTO: Noortebänd 2019

CORTICAL WHITE

Cortical White on Tallinnast pärit koosseis, mis tegutseb 2013.aastast. Bänd peab enda eripäraks valgeid särke, eestikeelset muusikat, kaasahaaravaid kitarri meloodiaid, tummist bassi ning intensiivset trummimängu. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Cortical White FOTO: Noortebänd 2019

WORN ÖUT

Worn Öut on Tallinnast pärit koosseis, mis on tegutsenud kokku juba viis aastat. Ansambli looming on inspireeritud igapäevaelust ning isiklikest ja ühiskondlikest probleemidest. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Worn Öut FOTO: Noortebänd 2019

NÖMMI

Nömmi on Järva-Jaanist pärit koosseis, mis on tegutsenud juba neli aastat. Ansambli nimi on ispireeritud kõlapildi sümpaatsusest ning nende looming sünnib improvisatsiooni käigus. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Nömmi FOTO: Noortebänd 2019

KELLI VASK

Kelly Vask on Viljandis tegutsev muusik, kellel on käimas esimene aasta sooloartistina. Kelly muusika on inspireeritud inimestest - kõikides lugudes on keegi inimene, kas tema ise või keegi, kellele tol hetkel mõtleb.

Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Kelly Vask FOTO: Noortebänd 2019

5HORSES

5Horses on koosseis, mille eripäraks on soov mõtestada nende ümber toimuvat ja ühiskonnas kaasa rääkida. Ansambel, kes on tegutsenud juba aasta aega, seob oma loomingut mitmete erinevate valdkondadega nagu muusika, etenduskunstid, poliitiline kunst ja aktivism. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, 5Horses FOTO: Noortebänd 2019

POLOŠYWA

Polóšywa on klassikalise muusika taustaga naisartist, kelle loomingu keskpunktiks on vokaal. Kuula SIIT

Noortebänd 2019, Polóšywa FOTO: Noortebänd 2019

Noortebändi konkursi eesmärgiks ei ole ainult parima ansambli valimine, vaid olla ka noorele artistile suunanäitajaks ning hüppelauaks Eesti muusikasse. Mitmed eriauhinnad ja esinemiskutsed festivalidele on verivärskele bändile äärmiselt motiveerivad, ent samas ka vajalikud, et ansambli loomingut esitleda ja esmaseid kontakte luua näiteks kontserdi- ja festivalide korraldajatega.

Noortebändi on korraldatud 2001. aastast.

Noortebänd on andnud tuule tiibadesse paljudele Eesti lavadele jõudnud noortele artistidele : Rainer Ild, Lepatriinu, Eik, The Notes, The Werg, Ziggy Wild, The Boondocks, Frankie Animal, Tenfold Rabbit, Slippery Slope, Sibyl Vane, Wilhelm, Ans Andur, Bedwetters, Junk Riot, Rising Sun jt