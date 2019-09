Instagramis lööb laineid ebaharilikult pika keelega naine, kes saab asjade lakkumise eest roppu raha

Ameerika Ühendriikidest Floridast pärit 21-aastane Mikayla Saravia on instamodell ja suunamudija, kes on pannud ühe oma eripära väga hästi enda kasuks tööle, vahendab Daily Star .

Nimelt on noorel naisel 16 ja poole sentimeetrine keel, mida ta igal võimalusel kaamera ees välgutab. Tavaline inimese keel on umbes 10 cm pikk.

Oma eripäraga on Saravia kogunud Instagramis üle kahe miljoni jälgija. Ühe pildi või video eest saab ta väidetavalt 900 kuni 3000 USA dollarit, s.o ca 820 kuni 2730 eurot. «Ma teen reklaame ning teenin raha Youtube'i videote pealt ja oma äpiga. Ma müün ka oma veebilehel tooteid,» ütles instastaar.

Veebilehel on müügis näiteks särgid, telefonihoidjad, laadijad ja isegi seksilelud. Samuti on Saravial oma fotostuudio ja ta tegeleb ka muusikaga.

Saravia sõnul taipas ta noorelt, et ta keel on ebaharilikult pikk. «Ma mõtlen kastist välja ja üritan erineda,» ütles ta. Oma lemmikvideos kehastus ta näiteks tänupühade kalkuniks ning poseeris söögilaual.

Instagrami jälgijad on noort ameeriklannat võrrelnud mao või sisalikuga, kuna ta keel on silmatorkavalt pikk.

Saravia sõnul on suurim inspiratsiooniallikas tema ema. «Ma armastan teda, ta on väga tugev naine,» ütles instastaar. Uhkust tunneb ta ka enda üle. «Olen uhke, et olen noores eas palju saavutanud ja mul on oma firma.»