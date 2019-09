Asi klaar! Selgusid näosaate uue hooaja kohtunikud

Nüüd on selgunud, et kohtunikelaua taha istuvad veel Mait Malmsten ja Mart Juur.

Tanja vihjas varem, et tegemist on meestega, kellest ühel on äärmiselt põnevad vaated elule, ning teine on väga karismaatiline näitleja. Uued kohtunikud Malmsten ja Juur olid koos Mihhailova-Saarega ka saate «Seitsmesed: Duubel» otse-eetris.